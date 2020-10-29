Odunpazarı Belediyesi'nden kent ormanında 'Cumhuriyet Yürüyüşü' - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından kent ormanında düzenlenen yürüyüş ile başladı.

Kent Ormanı'nın girişinden başlayan yürüyüşe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kurt, yürüyüş öncesinde Cumhuriyet yürüyüşüne katılan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı ile bir süre sohbet etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı'nın en büyük bayram olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi. Etkinliklerin büyük bir bölümünün pandemi nedeniyle iptal edildiğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak doğa ortamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yapacağımız yürüyüş ile Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım istedik" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliklerinin gün boyu devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, herkese sağlıklı günler diledi. - ESKİŞEHİR