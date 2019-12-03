Odunpazarı Belediyesi'nden 'tatlı' bir çalışma

Odunpazarı Belediyesi OMEK ve Halk Merkezleri kadınların sosyal hayata katılması ve ev ekonomilerine katkı sunmaları için açtığı kurslara devam ediyor.



OMEK ve Halk Merkezlerinde alanında uzman aşçılar tarafından verilen aşçılık ve pastacılık kursları yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, bu kurslarda mutfak terimleri, profesyonel malzemelerin kullanımı, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri öğreniyor. Kursiyerler daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok özel tarifi uygulamalı olarak yapıyor.



Aşçılık kursu kapsamında rutin eğitimlerin dışında özel atölyeler de düzenleniyor. Son olarak Şef 26, Mutfak Aşçıları Birliği, Odunpazarı Kent Konseyi Gastronomi Yemek Grup Lideri ve Mutfak Atölyesi eğitmen şefi Mutlu Güngör ve Elit Gıda tanıtım şefi Tayfun Ketenci işbirliği ile çikolata yapım atölyesi düzenledi. 25 kişinin katıldığı atölye çalışmalarında çikolata yapım ve teknikleri eğitimi verildi. Yapılan atölye çalışmaları sonrasında katılımcılara çikolata kaplama teknikleri ile yapılan bitter, sütlü çikolata ve beyaz çikolata sunumları yapıldı.



Öte yandan 'Aşçılık' atölyeleri kapsamında bu tür etkinliklerin sürekli devam edeceğini belirten yetkililer, her ay konusunda uzman şeflerle, balık ve pişirme teknikleri, pastacılık, hamur işleri ve ekmek yapımı, dünya mutfağı, pizza ve waffle gibi atölyelerin uygulamalı olarak yapılacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR