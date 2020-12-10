Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması

10.12.2020 15:02
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vadesi geçmiş borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vadesi geçmiş borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam vergisi, harçlar, idari para cezaları gibi borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle yapılandırabilecek.

Son gün 31 Aralık 2020

Yapılan açıklamada, "Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan E-BELEDİYE Sekmesine tıklayarak ya da E-DEVLET uygulaması üzerinden yapabilir. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları peşin ya da 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Odunpazarı Belediyesi'nin internet sayfasından (www.odunpazari.bel.tr) ve E-DEVLET üzerinden yapılan işlemlerde taksitlendirme olanağı bulunuyor. Borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar, ödemelerini online yapabilir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, www.odunpazari.bel.tr adresinde bulunan KURUMSAL sekmesinde yer alan 'Yapılandırma Başvuru Formu" bölümünü eksiksiz doldurarak, formun okunaklı bir fotoğrafını taksitlendirme@odunpazari.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Formun onaylanmasının ardından, belediye borçlu ile iletişime geçecek. Eğer iletişime geçilmez ise; vatandaşlar, 0 (222) 213 30 30 telefon numarasından dahili: 1013, 1014, 1029 ya da1415'i tuşlayarak yapılandırma işleminin sonucu öğrenilebilecek. Odunpazarı Belediyesi'ne yapılacak peşin ödemelerde ise gecikme faizinin yüzde 90'ı silinecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması

Odunpazarı Belediyesi, Ağustos, Gazete, Emlak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi         
14:47
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi Birçok kadını taciz ettiği konuşulan yazar Hasan Ali Toptaş, herkesten özür diledi         
14:06
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 15:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei