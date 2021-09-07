Odunpazarı Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam vergisi ile çeşitli idari para cezalarına ait 'yeniden yapılandırma' imkânından faydalanma çağrısı yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi. Kanuna göre Odunpazarı Belediyesi'ne yapılacak olan çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam vergisi ile çeşitli idari para cezalarına yapılandırma başvuruları ve ödemeler bir ay daha uzatıldı.

30 EYLÜL SON GÜN

Henüz yapılandırmadan faydalanmak için başvuru yapmamış vatandaşlar, 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine dek başvurabilecek. 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında vergi borçları ve diğer borçlar, belediye tarafından yeniden yapılandırılıyor. Kanuna göre, 30 Nisan 2021 öncesi belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi, ilan-reklam vergisi ve çevre temizlik vergisinden doğan borçlar ile bazı idari para cezalarından doğan borçlar, yeniden düzenleniyor.