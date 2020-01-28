Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor

22 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi, Halk Masası Birimi ve sosyal medya hesaplarına iletilen öneri ve şikayetleri çözüme kavuşturuyor.

Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Halk Masası Birimi ve sosyal medya hesaplarına iletilen öneri ve şikayetleri çözüme kavuşturuyor.


Çağdaş belediyecilik anlayışı gereği Eskişehir halkına daha iyi hizmet veren ve belediye ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan çalışmaları ile öne çıkan Odunpazarı Belediyesi, sosyal medya ve Halk Masası aracılığı ile iletilen şikayetler anında ilgili birimlerle paylaşılarak, çözüme ulaştırılması sağlanıyor.


Şikayetlerin yüzde 94'ü çözüme ulaştı


Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına 2019 yılı içerisinde 5 bin 840 şikayet iletildi. Bu şikayetlerden yüzde 94'ü çözüme ulaştırıldı. Odunpazarı'nın gülen yüzü "Halk Masası" birimine 2019 yılı içerisinde 6 bin 827 şikayet geldi. Bu şikayetlerden yüzde 93'ü çözüme ulaştı. Halk Masasına en yoğun talep, Haziran ve Temmuz aylarında geldi. Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimi'ne ulaşan tüm sorun, görüş ve taleplerin çözülmesi için ilgili birimlere iletilerek, takibi yapılıyor. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimine 444 26 00 no'lu telefondan ya da www.odunpazari.bel.tr adresinden ulaşabilirler. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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