Odunpazarı Belediyesi pazar esnafına maske dağıttı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüsüne (Covid-19) karşı önlem almak için gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Korona virüse karşı ilaçlama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, son olarak mahalle pazarlarında esnafa virüsten korunabilmeleri için maske dağıttı.



Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve Pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde ki pazar esnafına maske dağıttı. Ayrıca esnaf ve vatandaşları da virüse karşı dikkatli olmaları için uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaş ve pazar esnafına korona virüs ile ilgili bilgilendirme de yaptı.



Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte Odunpazarı'nda yer alan diğer semt pazarlarında pazar esnafına maske dağıtmaya devam edecek. - ESKİŞEHİR