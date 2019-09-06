Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi tarafından açılışı yapılan Behramoğlu Kitaplığına büyük ilgi
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Odunpazarı Belediyesi tarafından açılışı yapılan Behramoğlu Kitaplığına büyük ilgi

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılışı yapılan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'na Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılışı yapılan Behramoğlu Kitaplığına büyük ilgi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılışı yapılan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'na Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi.


Ataol Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladığı 7 bin kitabın ve Behramoğlu'nun kişisel eşyalarının bulunduğu kitaplık, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Şair-yazar Ataol Behramoğlu, kendi yazdığı kitapları ve kitaplığındaki önemli eserleri Odunpazarı Belediyesi'ne hediye etti. Odunpazarı Belediyesi de Odunpazarı Tarihi Bölgede yer alan Yağcızade Konağını restore ederek, Behramoğlu'nun hediye ettiği yaklaşık 7 bin kitabın ve kişisel eşyalarının bulunduğu Behramoğlu Kitaplığını oluşturdu. Birçok şair, yazar ve sanatçının katılımı ile açılışı yapılan Behramoğlu Kitaplığına Eskişehirliler ilgi gösterdi. Birçok insan tarafından ziyaret edilen kitaplıkta öğrenciler de çalışmalarına başladı.


Behramoğlu'nun şiir eskizlerini, ödüllerini ve fotoğraflarını inceleyen, duvarlarda bulunan Behramoğlu şiirlerini okuyan ziyaretçiler, kitaplıktaki kitapları inceledi. Kitaplığı ziyaret edenler böyle bir yaptı Eskişehir'e kazandırdığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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