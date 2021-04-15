Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor

15.04.2021 13:24
Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların işini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla protokol imzalandıOdunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Odunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların işini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla protokol imzalandı

Odunpazarı Belediyesi ile Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İşlem yoğunluğunu azaltacak olan protokol, işlem sürelerini kısaltarak verimliliği artıracak. Vatandaşların memnuniyetini de sağlayacak protokol ile emlak vergisi rayiç değerleri elektronik ortamda Odunpazarı Tapu Müdürlüğü personeli tarafından kontrol edilebilecek. Odunpazarı Belediyesi'ne borcu olmayan vatandaş, Odunpazarı Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında zaman kaybetmeyecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında imza töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Kurt ve Odunpazarı Tapu Müdürü İlhan Karaduman katıldı. Başkan Kurt ve Karaduman tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokole göre emlak vergisi rayiç değerler elektronik ortamda alınabilecek. Protokol uyarınca, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazların 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, cari yıla ait emlak beyan değerlerinin Odunpazarı Belediyesince elektronik ortamda Odunpazarı Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak. Tapu Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel de protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi'nin sistemine girerek vatandaşların borcu olup olmadığını kontrol edebilecek. Borcu olmayan vatandaş zamandan tasarruf edecek. Odunpazarı Belediyesi'ne borcu bulunan vatandaş ise belediyeye olan borcunu ödedikten sonra Tapu Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edebilecek.

Vatandaş zaman kaybetmekten kurtuldu

Törende konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Tapu Müdürlüğü ile aralarında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. İmzalanan bu protokolle vatandaşların Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Tapu Müdürlüğü gidip gelirken zaman kaybetmekten kurtulduğunu belirten Başkan Kurt, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine teşekkür etti.

Bu kolaylığı sağladığı için Başkan Kurt'a teşekkür ederim

Protokolün herkes için hayırlı olmasını dileyen Karaduman, vatandaşların rayiç bedel bilgisinin elektronik ortamda sağlanması sayesinde zaman kaybetmeden, kurumlar arasında gelip gitmeden işlemlerini sonuçlandırabileceğini kaydetti. Karaduman, bu kolaylığı sağladığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırıyor - Son Dakika


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