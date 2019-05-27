Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları kayıtları başladı

Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları kayıtları başladı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken kendilerini geliştirmeleri ve spor yapmaları için yaz okulları açıyor.

Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları kayıtları başladı, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken kendilerini geliştirmeleri ve spor yapmaları için yaz okulları açıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin açtığı yaz okullarında basketbol, futbol, voleybol ve taekwondo branşlarının kayıtları başladı. Bu kapsamda; basketbola 2008-2012 arası doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilirken, futbola 2007- 2012, voleybola 2008-2011 doğumlu çocuklar başvurabiliyor. Taekwondo atölyelerine ise 2004-2012 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabiliyor.

Çocuklarını Odunpazarı Belediyesi Yaz Okulları'na göndermek isteyen veliler, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yer alan Spor İşleri Müdürlüğü, Mehmet Terzi Spor Salonu'na, Hasan Doğan Spor Tesisi ya da Büyükdere Halk Merkezi'ne giderek 17 Haziran 2019 Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırabiliyorlar. Yaz okulları için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kayıtların yapıldığı adreslere giderek ya da ilgili telefonları arayarak bilgi alabilecekler. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:44 Kaynak: İHA
Futbol, basketbol, Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
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