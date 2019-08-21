Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okulları sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından her sene açılan yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okulunun 2019 dönemi sona erdi.



Futboldan tekvandoya, voleyboldan basketbola kadar birçok branşta faaliyet gösteren öğrenciler yaz tatillerini spor yaparak geçirdi. Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü yaz okulları düzenlenen törenle sona erdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaz spor okulları kapanış töreninde ilk olarak Hamamyolu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Hamamyolu'nda birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kurt ve öğrenciler daha sonra Odunpazarı Belediyesi Kocakır Piknik Alanında düzenlenen sertifika törenine geçti. Sertifika törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra, veliler ve spor yaz okulu öğrencileri katıldı.



Sertifika töreninde konuşan Başkan Kurt, çocuklara derslerini ihmal etmemeleri ve sporu bırakmamalarını tavsiye etti. " Eskişehir'deki çocuklar için bir tane iyi iş yapsak bile kendimizi başarılı sayarız" diyen Başkan Kurt, Türkiye'nin geleceğinin zeki, çevik ve ahlaklı sporcularla kurtarılabileceğini vurguladı. Konuşmasında Odunpazarı Belediyesi Yaz Spor Okullarını, yaz tatili boyunca çocukların iyi eğitilmesini, yeni arkadaşlar edinmesini ve yeni bir çevre ile tanışmasını sağlamaya çalışan bir sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlayan Başkan Kurt, bunu yaparken de yararlı işler yaparak çocukların geleceğine yön vermek istediklerini ifade etti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Bu branşlardan memnunsanız kışın da devam edebilirsiniz. Öğretmenleriniz sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışacaktır. Odunpazarı Belediyesi olarak, Eskişehir'deki çocuklar için bir tane iyi iş yapsak bile kendimizi başarılı sayarız. İçinizde yarın milli olacak pek çok sporcu var. Buna inanıyorum. Sporu bırakmayın, ama derslerinizi de ihmal etmeyin. Okulda da sporu devam ettirin. Biz, Türkiye'nin geleceğini zeki, çevik ve ahlaklı sporcularla kurtarabiliriz. Size güveniyoruz. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarının geleceği için iki adım atan herkesin yanındayız. Biz, sizinle birlikte yürümek istiyoruz." - ESKİŞEHİR