Odunpazarı Belediyesi, yeni halk merkezine Erdal İnönü'nün adını verdi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi, yeni halk merkezine Erdal İnönü'nün adını verdi

6 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından açılacak olan halk merkezine Erdal İnönü'nün adı verildi.

Odunpazarı Belediyesi, yeni halk merkezine Erdal İnönü'nün adını verdi, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından açılacak olan halk merkezine Erdal İnönü'nün adı verildi.


Göreve geldiği günden beri 11 mahallede 12 halk merkezi açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 13'üncü halk merkezini Yıldıztepe Mahallesi'nnde açmaya hazırlanıyor. Halk merkezine, eski başbakan yardımcılarından, Türk fizikçi ve alim Prof. Dr. Erdal İnönü'nün adı verildi.


Yıldıztepe Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi'nin açılışı 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de yapılacak. 3 derslik, 1 oyuncak kütüphanesi, 1 spor salonu ve 1 mutfağın bulunduğu Yıldıztepe Erdal İnönü Halk Merkezi'nde, atölye çalışmaları ise başladı.


Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski başkan yardımcılarından Erdal İnönü'nün adının Yıldıztepe Mahallesi'ne yapılan halk merkezinde yaşatılacak olmasının kendine büyük bir gurur ve onur verdiğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Erdal İnönü Halk Merkezi'mizde kadınlar, çocuklar, gençler atölyelere katılacak. Gençler, çocuklar buradaki atölyelerde bilim öğrenecek, fikir üretecek. Kadınlar, meslek edinecek. Halk merkezimizde 1 de Oyuncak Kütüphanesi bulunuyor. Burada da çocuklarımız okul öncesi eğitim görme fırsatı yakalayacak. Anneler gönül rahatlığı ile çocuklarını bu merkeze bırakabilecek. Onursal Başkanımız Erdal İnönü'nün adına ve hayatını adadığı bilim ve siyasete uygun bir merkez olacağına inanıyorum" dedi.


Başkan Kurt, tüm Eskişehirlileri 26 Aralık Perşembe Günü 14.00'de yapılacak açılış törenine davet etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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