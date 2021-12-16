Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı - Son Dakika

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası Kutlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Kartonların üzerine yapıştırdıkları meyve resimlerinden maskeler yapan minikler, yiyecekler ile renkli bir sofra hazırladı. Bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşayan minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara, tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.