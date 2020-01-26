Odunpazarı Belediyesinden Uğur Mumcu anısına konser - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, 27 yıl önce öldürülen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'yu anma programları dahilinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) Uğur Mumcu Anısına Türk Halk Müziği Özgün Eserler Konseri düzenledi.



Odunpazarı Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı'nda yer alan Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı '06 YR 245' plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde gerçekleştirilen anma töreninin ardından Uğur Mumcu Anısına Türk Halk Müziği Özgün Eserler Konseri düzenledi. YKSM'de gerçekleştirilen konsere Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt mazereti nedeniyle katılamazken, konserde Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç yer aldı.



Odunpazarı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Uğur Mumcu Anısına düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Turhan tarafından düzenlenen ve yönetilen konser, sözleri Hasan Hüseyin Korkmazgil'e müziği ise Ahmet Kaya'ya ait "Amenna" adlı eserin koro tarafından seslendirilmesi ile başladı. Konserde, solist Ayhan Enet sözleri Enver Gökçe'ye müziği ise Ahmet Kaya'ya ait "Turan Emeksiz" adlı eseri okudu. Konserde Türk Halk Müziği Topluluğu " Ankara'nın Taşına Bak", "Büyüdün Bebeğim", "Yiğidim Aslanım", "Kız Çocuğu", "Gül Dikeni", "Mamak Türküsü", "Duvarlar" ve "Uğurlar Olsun" adlı eserleri seslendirdi. Solist Ergün Elibaş "Lili Marlen Türküsü" ve "Yorgun Demokrat"; solist Meliha Kamacı ise "Aldırma Gönül" ile "Hasretinden Prangalar Eskittim" adlı eserleri icra etti. Konserde ayrıca Behiye Koçak ve Kemal Koçak Uğur Mumcu'ya ait "Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi" adlı şiiri okudu.



Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Uğur Mumcu anısına düzenlenen Özgün Eserler Konseri, dinleyicilerden büyük alkış topladı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı konser, dinleyicilerden tam not aldı. - ESKİŞEHİR