Son Dakika Haberleri: Odunpazarı beton yol ile tanıştı
Son Dakika Güncel Odunpazarı beton yol ile tanıştı

Odunpazarı beton yol ile tanıştı

7 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirilen beton yol uygulamasını yakından inceleyerek, bu çalışmayı yaygınlaştırarak tasarruf yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Odunpazarı beton yol ile tanıştı, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirilen beton yol uygulamasını yakından inceleyerek, bu çalışmayı yaygınlaştırarak tasarruf yapmaya devam edeceklerini vurguladı.


Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çim-Sa ile yaptığı işbirliğine beton yol uygulamasıyla başladı. Kanlıpınar Mahallesi'nde bulunan Eskişehir S.S Metal Sanayicileri Geri Dönüşüm Kooperatifi girişindeki ana arterde beton yol çalışması yapan fen işleri ekipleri, bin 200 metre uzunluğunda yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana beton yol uygulaması yaptı. Odunpazarı Bölgesinde ilk kez beton yol çalışması uygulanırken, yetkililer alt yapısı tamamlanan ana arter ve sokaklarda beton yol çalışmasına devam edileceğini söyledi.


Fen İşleri Ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ekiplerin çalışma yaptığı alana gitti. Ekiplerin çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asfalt malzemesinin yurt dışından ithal edildiğini ifade eden Başkan Kurt, bu nedenle de asfalt malzemesinin ekonomik açıdan büyük bir yük olduğunu belirtti. Bu konuda dışa bağımlı olmanın üzücü olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Beton yol hem uzun ömürlü hem de ekonomik. Beton yol iş gücünden kazandıracak, dışa bağımlılığı da azaltacak. Bu nedenle ekiplerimiz Odunpazarı'nda beton yol uygulamasına devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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