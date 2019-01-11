Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Bilimle Eğlenceyi Birleştirdi

Odunpazarı Bilimle Eğlenceyi Birleştirdi

40 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken bilim öğretmek amacıyla 4'üncü sınıf öğrencileri için Emek Gençlik Merkezi'nde açtığı "Fen Bilimleri Atölyesi" çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Bilimle Eğlenceyi Birleştirdi, System.String[]

Perşembe Günleri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen Fen Bilimleri Atölyesi, Mayıs Ayı'nın sonuna kadar devam edecek. Atölyede deneyler yapan öğrenciler, Fen Bilimleri'ni kitap üzerinden ezberlemek yerine, deney ve gözlem yaparak öğreniyor.

Fen Bilimleri Atölyesi'nde öğrenciler son olarak bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabilecekleri bir deney yaptı. Kırmızı lahana suyu ile bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu görsel olarak belirleyen öğrenciler, yaptıkları deney sonucunda asit-baz kavramını öğrendi.

Fen Bilimleri eğitiminin sadece müfredat uygulanarak yapıldığında, bu durumun çocuklar için çok zor ve sıkıcı bir hal aldığını belirten yetkililer, kısa zamanda sadece bilgi yüklemesi ile verilen eğitimin verimli olmadığını, çocukların konuyu kısa sürede unuttuğunu söyledi. Yetkililer, bu atölye sayesinde çocukların deney ve gözlemler yaparak bilimi ezberlemek yerine öğrendiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:23 Kaynak: Bültenler

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