Odunpazarı caddelerinde 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan gençlere bayram coşkusu yaşattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı otobüslü bando takımı eşliğinde kutladı. Odunpazarı'nın caddelerini otobüsle dolaşan Cityband bando takımı, çeşitli müzik ve marşları söyleyerek konser verdi. Bando takımı adeta şenlik havası yaşattı. 7'den 70'e Odunpazarlılar evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak bando takımına eşlik ederken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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