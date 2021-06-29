Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar 1 Temmuz'da başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor.

7-12 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyelerinde; resim, yaratıcı drama, satranç, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik ve mini ahşap atölyesi yer alacak. Ücretsiz olan Yaz Atölyelerine kayıtlar, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için son tarih ise 9 Temmuz Cuma.