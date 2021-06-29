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Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor - Son Dakika

Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor

29.06.2021 13:38
Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, COVİD-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar 1 Temmuz'da başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor.

7-12 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyelerinde; resim, yaratıcı drama, satranç, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik ve mini ahşap atölyesi yer alacak. Ücretsiz olan Yaz Atölyelerine kayıtlar, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için son tarih ise 9 Temmuz Cuma.

Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor

Odunpazarı, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor - Son Dakika


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