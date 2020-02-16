Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı - Son Dakika

Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasitesini geliştirmek için personellerine yönelik başlattığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimini tamamladı.

Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasitesini geliştirmek için personellerine yönelik başlattığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimini tamamladı.


Bursa Bilecek Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi, kurumsal kapasiteyi geliştirme amacıyla personeline yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi düzenledi. Eğitime katılan Odunpazarı Belediyesi Personelleri, Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof Dr. Can Ayday tarafından verilen eğitimi, başarı ile tamamladı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimine katılan personellere, eğitim sertifikası törenle verildi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Prof Dr. Can Ayday ile eğitmede yer alan personeller katıldı.


Törende konuşan Can Ayday, böyle bir eğitimi düzenlediği için Başkan Kurt'a teşekkür etti. İki yıl önce Odunpazarı Belediyesi personelini geliştirmek, bilinçlendirmeyi artırmak, coğrafi bilgi sistemini geliştirmek ve projeler yapmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Ayday, verilen bu eğitim ile de bu çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi. Eğitime katılan Odunpazarı Belediyesi personeline de teşekkür eden Ayday, eğitimlerin çok güzel geçtiğini vurguladı. Ayday, daha sonra Başkan Kurt'a eğitimler süresince yaptıkları çalışmaları anlattı.


Can Ayday'ın Odunpazarı Belediyesi personeli için söylediği güzel sözlerin kendisini çok memnun ettiğini kaydeden Başkan Kurt, belediye personeline bunun için teşekkür etti. Başkan Kurt, "Biz yaptığımız işi ciddiye alarak yapmalıyız. Ben her zaman, Odunpazarı Belediyesi yapıyorsa; doğrudur, denmesini istiyorum. Elinize sağlık, eğitime katılan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından, Başkan Kurt ve Ayday eğitime katılan personele sertifikalarını verdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 21:01:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları eğitimini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]