Son Dakika Haberleri: Odunpazarı esnafı Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı
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Odunpazarı esnafı Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı

1 saat önce

Odunpazarı tarihi bölgede bulunan esnaf, Muharrem ayı nedeniyle aralarında para toplayarak yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Odunpazarı esnafı Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı, System.String[]

Odunpazarı tarihi bölgede bulunan esnaf, Muharrem ayı nedeniyle aralarında para toplayarak yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.


Tarihi bölgede gerçekleşen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Etkinlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet ederek dilek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Kurt, Odunpazarı esnafına her sene yaptıkları bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Aşure dağıtımı ile ilgili Odunpazarı esnafı adına görüşlerini paylaşan Paşa Mahalle Muhtarı Utku Ölmezer, "Odunpazarı esnafı olarak birlikte böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Herkese afiyet olsun. Allah kabul etsin. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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