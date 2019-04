Odunpazarı Festivale Doyacak

Odunpazarı Belediyesi bu yılda birbirinden eşsiz 5 adetulusal uluslararası festivale imza atacak. Bu festivallerden ilki Uluslararası Ahşap Heykel Festivali olurken, bu festivali Lületaşı Festivali, Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ve Uluslararası Cam Festivali ve izleyecek.

AHŞABIN SESİ ODUNPAZARI'NDA YÜKSELDİ

Odunpazarı Belediyesi, daha önce Wood is Good- Ağaç Güzeldir, Wood Hands-Ağaç Ellerde Yaşam Buluyor ve The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleştirdiği Uluslararası Ahşap Heykel Festivali düzenleyecek. Birbirinden güzel ahşap eserlerin ortaya çıkacağı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 17 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçeklecek.

Odunpazarı Belediyesi, 2018 yılında festivallerine bir yenisini daha ekleyerek Beyaz altın olarak bilinen 'Lületaşı'nın ulusal ve uluslararası mecrada tanınırlığını artırmak için Lületaşı Festivali düzenledi. 'Lületaşı'nın ulusal ve uluslararası mecrada tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenen Lületaşı Festivali bu yıl 4 – 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

ŞEHRİN ATEŞİ

Odunpazarı Belediyesi'nin imza attığı bir diğer uluslararası etkinlik ise Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı. Bu sene 5'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı 21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda yapılacak.

CAMIN KALBİ ODUNPAZARI

Odunpazarı Belediyesi 2019 yılındaki festivaller kapsamında son olarak Uluslararası Cam Festivali düzenleyecek. Uluslararası alanda ün yapmış cam sanatçıları ile Türk cam sanatçılarının katılacağı Uluslararası Cam Festivali, 25-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Odunpazarı Sıcak Cam Atölyesinde gerçekleştirilecek.