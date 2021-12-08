Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak - Son Dakika

Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen toplantıya bu hafta da devam edilirken, toplantıda 2022 yılında Eskişehir'de Güvercin Festivali yapılmasına karar verildi.

Güvercinköy Projesi'ni Eskişehir'deki güvercin severleri bir araya getirerek, kötü koşullar altında yürütülen güvercin yetiştiriciliğini daha uygar bir seviyeye taşımak için hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir'de yapılacak olan Güvercin Festivali ile turizme de katkı sağlanabileceğini belirtti.

Güvercinköy'den memnuniyetlerini dile getiren kümes sahipleri, Güvercinköy'ü hayata geçirdiği için başta Başkan Kurt Başta başkan Kurt olmak üzere Odunpazarı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Güvercin Köy'ün alanında Türkiye'de tek olduğunu ifade eden kümes sahipleri, gerçekleştirilecek Güvercin Festivali'nin Eskişehir ve Türkiye'deki güvercinseverler için atılacak önemli bir adım olduğunu belirtti.