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Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak - Son Dakika

Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak

08.12.2021 08:39
Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Güvercinköy'de kümes sahipleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen toplantıya bu hafta da devam edilirken, toplantıda 2022 yılında Eskişehir'de Güvercin Festivali yapılmasına karar verildi.

Güvercinköy Projesi'ni Eskişehir'deki güvercin severleri bir araya getirerek, kötü koşullar altında yürütülen güvercin yetiştiriciliğini daha uygar bir seviyeye taşımak için hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir'de yapılacak olan Güvercin Festivali ile turizme de katkı sağlanabileceğini belirtti.

Güvercinköy'den memnuniyetlerini dile getiren kümes sahipleri, Güvercinköy'ü hayata geçirdiği için başta Başkan Kurt Başta başkan Kurt olmak üzere Odunpazarı Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Güvercin Köy'ün alanında Türkiye'de tek olduğunu ifade eden kümes sahipleri, gerçekleştirilecek Güvercin Festivali'nin Eskişehir ve Türkiye'deki güvercinseverler için atılacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı Güvercin Festivali yapacak - Son Dakika


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