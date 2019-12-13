Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun 'Erasmus Projesi- Bilgilendirme- Sertifika... - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun 'Erasmus Projesi- Bilgilendirme- Sertifika... - Son Dakika

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun 'Erasmus Projesi- Bilgilendirme- Sertifika...

6 saat önce

'AB Projeleri Hazırlama' eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin sertifika töreni, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun 'Erasmus Projesi- Bilgilendirme- Sertifika..., System.String[]

'AB Projeleri Hazırlama' eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin sertifika töreni, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.


Erasmus +Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projeleri kapsamında 2 projesi ile hibe almaya hak kazanan Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu; 2019-1-TR01-KA104-065099 numaralı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği, 'Çok Kültürlü Ortamlarda Güçlü İletişim, Ön yargısız Eğitim' projesinin açılış toplantısını, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirdi.


Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen proje hakkında bilgilendirmenin yapıldığı proje açılış toplantısına; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy, kurum personeli ve çok sayıda öğretmen katıldı.


Proje kapsamında: Konsorsiyum üyesi kurumlardan göçmen öğrenicilere kurs veren toplamda 24 katılımcı; Almanya ve Portekiz'de göçmenlerle iletişim ve sosyal entegrasyonları konularında, bir haftalık yapılandırılmış kurslara katılacakları belirtildi. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun konsorsiyum üyesi olarak yer aldığı, koordinatörlüğünü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun yürüttüğü 2019-1-TR01-KA104-072156 numaralı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği 'Yetişkin Eğitiminde Engelliler için Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamasının Güçlendirilmesi' projesi hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Proje kapsamında; Belçika Brüksel'de 5 gün, 20 katılımcı yapılandırılmış kursa katılarak, yetişkin engellilerin bütünleştirme kapsamında, eğitimini inceleyecekleri ve eğitim alacakları belirtildi.


'AB Projeleri Hazırlama' eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin sertifika töreni yapıldı ve akabinde proje açılış pastası kesildi. Proje ekibinin kurulmasına ve projelerin hazırlanmasına destek veren Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, "Projelerin artarak süreceğini, daha fazla personelin yurt dışında eğitim almasına katkı sunmaya devam edeceklerini" ifade etti. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy ise, "Projenin hazırlanması ve yürütülmesine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Halk Eğitimi Merkezi, Odunpazarı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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