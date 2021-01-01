Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden kan bağışı - Son Dakika

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden kan bağışı
01.01.2021 00:00
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve ilçe şube müdürleri gönüllü kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergilediler.
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve ilçe şube müdürleri gönüllü kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergilediler.
Türk Kızılayı; kış aylarının ve sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisiyle düşen kan bağışlarına ve azalan kan stoklarına dikkat çekerek, tüm vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında bir farkındalık oluşturmak isteyen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek gönüllü kan bağışında bulundular. - ESKİŞEHİR
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