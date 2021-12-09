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Odunpazarı ile Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri kardeş oldu - Son Dakika

Odunpazarı ile Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri kardeş oldu

09.12.2021 14:26
Odunpazarı ile Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri kardeş oldu

Odunpazarı Belediyesi ile Kıbrıs Lefke ve Mehmetçik belediyeleri kardeş belediye oldu.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Kardeş Belediye İş Birliği Protokolü imzalamak için Eskişehir'e geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen protokol töreninde atılan imzalarla, Odunpazarı Belediyesi ile Lefke ve Mehmetçik belediyeleri kardeş oldu.

Odunpazarı Belediyesi, yerel yönetimler alanında iş birliği fırsatlarını artırmak ve deneyim paylaşımı amacıyla kardeş olduğu kentlere, yenilerini ekledi. Odunpazarı Belediyesi ile Kıbrıs Lefke ve Mehmetçik belediyelerini kardeş kent yapan protokol, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli arasında imzalandı. Süresiz olarak geçerli olan kardeş belediye işbirliği protokolü ile belediyeler, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapacak.

"GERÇEKTEN KARDEŞİMİZ OLAN İKİ BELEDİYEMİZ İLE ODUNPAZARI'NI KARDEŞ YAPTIK"

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen imza töreni sonrasında konuşan Başkan Kurt, Mehmetçik ve Lefke Belediyeleri ile imzalanan protokolün herkes için hayırlı olmasını diledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediye protokolleri imzalamaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Bu sefer gerçekten kardeşimiz olan iki belediyemiz ile Odunpazarı'nı kardeş yapıyoruz. Kardeş ülkemiz Kıbrıs'tan Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile resmi olarak kardeş şehir protokolüne imza attık. Umarım, iki kardeşimizle birlikte,

beldelerimize çok farklı hizmetleri birlikte düşünerek ve planlayarak gerçekleştiririz. Her iki

başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Oradaki halkımıza da selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Umarım ve dilerim güzel bir kardeşlik olur" dedi.

"HER ALANDA İYİ BİR İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR"

Kardeş belediye protokolünün 3 belediyeye de hayırlı olmasını dileyen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, protokolün hazırlanması ve imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaya, "Her alanda iyi bir işbirliği yapılabileceğine inanıyorum. Özellikle hayata aynı pencereden bakan insanlar olarak, yaşamın daha iyi bir noktaya getirilmesi için işbirliklerimizin olacağını söylemek istiyorum" diye konuştu.

"İLK DEFA CHP'Lİ BİR BELEDİYE İLE RESMİ ANLAMDA KARDEŞLİK KURUYORUZ"

Konuşmasına, "Kazım Kurt'a Kardeş Belediye Protokolünde bize kucak açtığı için teşekkür ediyorum" sözleri ile başlayan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Mehmetçik Belediyesi olarak Türkiye'den birçok kardeş belediyemiz var. Ama ilk defa CHP'li sosyal demokrat bir belediye ile resmi anlamda bir kardeşlik kuruyoruz. Bu da bizim için bu protokole ayrı bir anlam katıyor. Belediyeler, insanların yüreğine ve yaşamına birebir dokunabilen organizasyonlardır. Buradaki tecrübeleri, bizdeki yaşananları hep birlikte pekiştirip, bundan sonra hem Mehmetçik Belediyesi ile hem de Odunpazarı Belediyesi ile neler yapabiliriz, burada yaşayan insanlarla, Kıbrıs'ta yaşayan insanlarla nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl yakınlaştırabiliriz, bu konular önemli. Birbirimizin deneyimlerini kültürel anlamda, paylaşabiliriz. Tarım anlamında yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı verdiğiniz için bu protokolü çok önemsiyorum. Bu girişimlerimizi çok yakın bir sürede yapıp, birlikteliği başlatırız. Hayırlı olsun."

Odunpazarı ile Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri kardeş oldu

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı ile Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri kardeş oldu - Son Dakika


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