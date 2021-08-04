Odunpazarı ile sokak hayvanları güvence altında - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) sayesinde sokak hayvanlarına uygulanan işlemleri takip etmek artık mümkün olacak.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Protokolü çerçevesinde Odunpazarı İlçesi ile beraber Eskişehir'in 13 ilçesinde bulunan sokak hayvanlarını takip eden Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, sokak hayvanları ile ilgili yapılan işlem ve süreçleri takip etmek isteyen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün taleplerini karşılayacak HAYBİS yazılım uygulamasını devreye aldı.

Netcad Netigma uygulaması ile üretilen HAYBİS uygulaması sayesinde vatandaşların hayvanlarla ilgili talep ve şikayetleri online olarak takip edilebiliyor. HAYBİS ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hayvanların konumundan alınması ve aynı yere bırakılması harita üzerinden izlenebiliyor. Hayvanlara barınakta yapılan işlemlerden, verilen ilaçlara kadar birçok işlemin kaydı ve takibi de HAYBİS üzerinden yapılabiliyor.

HAYBİS hakkında konuşan yetkililer, Odunpazarı Belediyesi olarak sokakta yaşayan hayvanların yanında olduklarını belirtti. Yetkililer, HAYBİS sayesinde daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR