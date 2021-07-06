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Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı - Son Dakika

Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı

06.07.2021 14:30
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı, System.String[]

Odunpazarı'nın 19 mahallesinde toplam 910 dekarlık alanda tarım faaliyetine başlayan Odunpazarı Belediyesi, ilk hasadını Kalkanlı Mahallesi'nde yaptı.

Odunpazarı'nın 19 mahallesinde toplam 910 dekarlık alanda tarım faaliyetine başlayan Odunpazarı Belediyesi, ilk hasadını Kalkanlı Mahallesi'nde yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası, verimli tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyor. 19 mahallede 910 dekarlık alanda tarım faaliyetlerine başlayan belediye, 650 dekar için Tarım ve Kredi Kooperatifi ile alım garantili anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında ilk hasat ise Kalkanlı Mahallesi'nde arpa ekili olan 195 dekarlık alanda törenle gerçekleştirildi. Törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Tarım Kredi Kooperatifi Eskişehir Şube Müdürü Mesut Edeer, Kalkanlı Mahalle Muhtarı Tuncer Bozkurt ile çok sayıda Kalkanlı Mahallesi sakini katıldı.

"Ürünlerin gelirini bu tarlaların gerçek sahibi olan köylere hizmet etmek için kullanacağız"

Törende konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kendine ait olan tarlalarının tarıma ve ekonomiye katkısını arttırmak için bir deneme yaptığını söyledi. Bu denemeyi de Tarım Kredi Kooperatifi ile işbirliği içerisinde yaptıklarını belirten Başkan Kurt, "Onların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız, farklı bir şeylerin yapılabildiğini ortaya koymak. Klasikleşmiş tarım ya da çiftçilik anlayışı yerine kamunun biraz daha az kar amacı güden, ancak farklı boyutlarını ortaya koyabilen bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu yıl ilk deneme olduğu için çok ayrıntılı bir çalışma yapamadık. Önümüzdeki yıl örnek bir tarımsal faaliyet gerçekleştirmek amacı ile küçük küçük birimlerde çok çeşitli ürünlerin üretilebileceğini göstermeye çalışan bir mantıkla hareket edeceğiz. Bu yıl 900 dönüme yakın bir alanı işledik. Önümüzdeki yıl 1000'i geçeceğini tahmin ediyorum. Bu alanlarda üretilen ürünlerin gelirini bu tarlaların gerçek sahibi olan köylere hizmet etmek için kullanacağız. Örneğin, Kalkanlı Köyü'nden bize intikal eden tarlalardan elde edilen geliri Kalkanlı Köyü'ne harcamanın yolunu bulacağız ve buralarda üretilenleri de Halk Market ve Aşevi aracılığı ile yoksul vatandaşlarımıza vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Örnek işleri hep birlikte geliştirelim. Umarım, önümüzdeki yıllarda bunu çiftçi kardeşlerimizle birlikte yapmanın yolunu buluruz" dedi.

"Kendimize yeter hale gelmemiz lazım"

Türkiye'nin tarımsal üretime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'nin, özellikle bu pandemi sürecinde gördük ki, gıda en önemli kaynaklardan birisi. Kendimize yeter hale gelmemiz lazım. Türk köylüsüne vermediğimizi, Fransız köylüsüne, Ukrayna, Rus köylüsüne vermeyelim. Biz burada ürettiğimizi, burada tüketelim ve buradaki çiftçilerimizin gelir hanesine yazdıralım istiyoruz. Bu politikaları gerçekleştirmek adına, bize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

"Odunpazarı belediyesi'nin bize öncü olması çok önemli"

Başkan Kurt'tan sonra Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli bir konuşma yaptı. 2021 yılında mahsulün yüzde 50 az olduğunu söyleyen Erdemli, bu durumun özellikle de arpa için geçerli olduğunu söyledi. "Yağmurlar geç kaldı. Nisan Mayıs aylarında olması gereken yağmurlar bu sene biraz daha geç yağarak, Haziran ayına doğru kaydı. O yüzden ilk hasadı yapılması gereken arpa zamanında yağmur yağmadığı için verim yüzde 50 az" diyen Erdemli, Odunpazarı Belediyesi'nin köylerdeki tarlaları değerlendirmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Erdemli, "Odunpazarı Belediyesi'nin bize de bu konuda öncü olması çok önemli. Daha iyi şartlarda bunu nasıl yetiştirebiliriz, bunun önünün açılması, gerçekten, özellikle yapılması gereken işlerin en başında geliyor. Bu nedenle başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz"

Törende konuşma yapan isimlerden biri de Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Edeer oldu. Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Belediyesi ile çalışmaya başladıklarını söyleyen Edeer, Odunpazarı Belediyesi ile yaptıkları anlaşma ile tohumluk üretip, tekrar bir katma değer oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Edeer, "Bu konuda ziraat mühendislerimiz var, Odunpazarı Belediyesinin kırsal kalkınma ekipleri var. Böyle bir

şey yapabileceğimizin fizibilitesini yaptık, araştırmasını yaptık. Belediyemizi, hiç para harcamadan tüm girdilerini, gübresini, ilacını, kullanılan sıvı, toz gübresine kadar Gübretaş Gübreleri ile destekleyerek iyi bir üretim yapmayı hedefledik. Sonuç olarak çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha bereketli işler çıkaracağımızı şimdiden iki kurum adına taahhüt ediyorum" diye konuştu.

"Türk köylüsü çok zor ve sıkıntılı durumda"

Gerçekleştirilen hasadın hayırlı olmasını temenni eden Kalkanlı Köyü Muhtarı Tuncay Bozkurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Kalkanlıda yaptığı bu çalışmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Türk köylüsünün çok zor ve sıkıntılı durumda olduğuna değinen Bozkurt, "Tekrar hayırlı olsun, daha iyi olsun. Daha bereketli olsun. Allah daha iyi mahsuller nasip eder" dedi.

Gerçekleştirilen konuşmalardan sonra hoca, mahsulün bereketli olması için dua okudu. Okunan duanın ardından ilk hasat yapıldı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı
Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Odunpazarı ilk hasadı Kalkanlı'da yaptı - Son Dakika


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