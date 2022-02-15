Odunpazarı 'işaret dili eğitimlerini' kardeş topraklara taşıdı - Son Dakika

Odunpazarı 'işaret dili eğitimlerini' kardeş topraklara taşıdı

Odunpazarı \'işaret dili eğitimlerini\' kardeş topraklara taşıdı
Son Güncelleme: 15.02.2022 17:21

Aralık ayında imzalanan protokol ile kardeş belediye olan Odunpazarı, Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri, sosyal ve kültürel alanda iş birliğine başladı.

Odunpazarı Belediyesi, Lefke ve Mehmetçik Belediyesi personeli ile vatandaşlarına 'işaret dili eğitimleri' veriyor. Online ortamda gerçekleşen eğitimler, yoğun ilgi görüyor.

Odunpazarı Belediyesi, 'işaret dili eğitimlerini' kardeş topraklara taşıdı. Kardeş belediye olduğu Lefke ve Mehmetçik Belediyesi ile sosyal, kültürel alanda iş birliği yapan ve deneyimlerini paylaşan Odunpazarı Belediyesi, iddialı olduğu 'işaret dili eğitimlerini' Lefke ve Mehmetçik'e taşıdı. Odunpazarı Belediyesi, Lefke ve Mehmetçik Belediyesi personeli ile vatandaşlarına 'işaret dili' öğretiyor.

'Engellerimizi kaldırıyoruz' başlığıyla gerçekleşen eğitimler, online ortamda Cuma günleri gerçekleşiyor. Odunpazarı, Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow işbirliğiyle düzenlenen bu eğitimler, büyük ilgi görüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyeler arası dayanışmanın ve paylaşımın önemine dikkat çekti. Odunpazarı Belediye Başkanı olarak göreve başladığında, her birimden en az 1 kişinin işaret dili öğrenmesi için eğitimlere başladıklarını hatırlatan Başkan Kurt, "Şimdi her birimimizde en az 1 kişi işaret dili biliyor. Kreşlerimizde, halk ve gençlik merkezlerimizde de işaret dili atölyeleri açtık, dersler verdik. Şimdi bu deneyimimizi Aralık ayında imzaladığımız protokol ile kardeş belediyemiz olan Lefke ve Mehmetçik Belediyesi ile paylaşıyoruz. Biz bu paylaşımdan çok mutluyuz. Umarım, bu paylaşımlar giderek artacak. Biz, tüm kardeş belediyelerimizle benzer çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Odunpazarı, Mehmetçik, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odunpazarı 'işaret dili eğitimlerini' kardeş topraklara taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı 'işaret dili eğitimlerini' kardeş topraklara taşıdı - Son Dakika
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