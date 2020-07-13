Odunpazarı kamu kaynaklarını koruyor - Son Dakika

Odunpazarı kamu kaynaklarını koruyor

Odunpazarı Belediyesi, kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla kamu kaynaklarından tasarruf etmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla kamu kaynaklarından tasarruf etmeye devam ediyor.

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Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla karşılayabilen Odunpazarı Belediyesi, hizmette tasarruf etmeden, gerek bütçe gerekse personelin verimli kullanımı ile maliyeti düşük ama kaliteli ürünleri, kendi tesislerinde üretiyor.


Araç bakım


Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan atölyelerde, belediye araçlarının bakım, onarım, boya-kaporta ve motor aksamlarının bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alanlarında uzman personellerin görev yaptığı atölye sayesinde belediye araçlarının bakım ve onarımlarının daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştiriliyor.


Araç bakım atölyelerinde, aynı zamanda artık kullanılmayacak durumdaki araçların da bakım ve yenileme işlemlerini yapılarak, tekrar hizmete sokuluyor


Çicek üretimi


Odunpazarı Belediyesi'nin tasarruf ettiği projelerden biri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen çiçekler. Büyükdere Mahallesinde, kendi kurduğu seralarda 150 bin yazlık, 150 bin de kışlık olmak üzere yılda toplam 300 bin adet çiçek üretimi yapan Odunpazarı Belediyesi, hem Eskişehir'i renklendiriyor hem de kendi ürettiği çiçekler ile tasarruf ediyor.


Taş üretimi


Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisi'ni Eskişehir'e taşıyan Odunpazarı Belediyesi, hem kendi hem de Alpu Belediyesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşılayarak hem tasarruf sağlıyor hem de kamu kaynaklarının israfını önlemiş oluyor.


Kent mobilyaları üretimi


Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyeleri ve üretim tesislerinde yapılan kedi evi ve köpek kulübeleri ile hem kamu kaynakları doğru ve etkili kullanılarak tasarruf ediliyor hem de dostlarımız evsiz kalmıyor. Kedi ve köpek evlerinin yanı sıra kent mobilyaları, çöp kutuları, sanat eserleri ve kamelya üretimi de yapılan üretim tesisleri, aynı zamanda büyük oranda tasarruf sağlıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı kamu kaynaklarını koruyor - Son Dakika
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