Odunpazarı Meydanı'nın simgesi eski görünümüne kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

Odunpazarı Meydanı'nın simgesi eski görünümüne kavuşmayı bekliyor
Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Meydanı içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gem ve kantarması çalınan odun arabasına bağlı at heykelleri yeni koşum takımlarını bekliyor.
Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Meydanı içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gem ve kantarması çalınan odun arabasına bağlı at heykelleri yeni koşum takımlarını bekliyor.
Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Meydanı'nın simgesi haline gelen ve ziyaretçilerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği at arabası heykelinin üzerindeki koşum takımları 1 aydan fazla bir süre önce çalınmıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından, heykel önündeki MOBESE kameralarını umursamaksızın çalınan koşum takımları hala bulunamadı. Kantarma ve gem takımlarının geçtiğimiz Ramazan ayında çalındığı ve bölge esnafı tarafından polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Olayın üzerinden 1 ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hırsızlığı yapan şahıs veya şahısların bulunup bulunmadığı öğrenilemezken, at arabası heykeli de hala yeni koşum takımlarına kavuşamadı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:38 Kaynak: İHA
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