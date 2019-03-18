Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor

Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor

28 dakika önce

Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.

Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor, System.String[]
Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10 

Odunpazarı, Ekonomi
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