Odunpazarı Modern Müze, Hazı·ran’da Eskı·şehı·r’de açılıyor
28 dakika önce
Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.
Sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik işbirlikleri ile kültürel dokuya yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Odunpazarı
Modern Müze, Haziran 2019'da açılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10
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