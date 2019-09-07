Odunpazarı Modern Müze kapılarını açtı
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Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:05
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