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Odunpazarı Modern Müze kapılarını açtı

26 dakika önce

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Odunpazarı Modern Müze kapılarını açtı, System.String[]

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Odunpazarı, Japon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:05 
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