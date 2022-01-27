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ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi

27.01.2022 13:44

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze (OMM), prestijli sanat yayınlarından ARTnews tarafından son asrın iyi 25 müze binası arasında gösterildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze (OMM), prestijli sanat yayınlarından ARTnews tarafından son asrın iyi 25 müze binası arasında gösterildi.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenilerek ünlü Japon mimarlık ofisi "Kengo Kuma and Associates" tarafından tasarlanan OMM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2019'da ziyarete açmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok ödülün de sahibi oldu.

Müze daha önce, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan itibaren verilen ödüller kapsamında Özel Ödül'ün, 2021 yılında ise İngiltere'de düzenlenen Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" kapsamında Özel Takdir Ödülü'nün sahibi oldu.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip OMM, prestijli sanat yayını ARTnews tarafından son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında gösterildi.

"Ziyaretçilerimizin binaya olan ilgisi bizi mutlu ediyor"

OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, AA muhabirine, ABD'de 1902 yılından beri yayınlanan prestijli bir dergi tarafından değerli bir yerde görünmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ergüven, şöyle konuştu:

"Hem OMM adına hem de ülkemizin yurt dışında daha fazla anılması adına çok mutluluk verici bir haber. OMM, ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlandı. Odunpazarı'nın tarihi değerlerinden referans alırken, çağdaş mimari öğeler barındırıyor. Dolayısıyla çok sıra dışı ve ilgi çekici bir bina. Bu mimari yapı, müzenin çok sayıda sanat sever tarafından ziyaret edilmesini sağlıyor. Yurt dışında da özellikle Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlanması ve yerel ile çağdaşı buluşturması sebebiyle ilgi görüyor. Bugüne kadar 250 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Sergilere olan ilginin yanı sıra ziyaretçilerimizin binaya olan ilgilisi de bizi mutlu ediyor."

Ergüven, müzede şu anda "Maziye Bakma Mevzu Derin" sergisinin bulunduğunu anımsatarak, birey ile toplum arasındaki ilişkide bireye biçilen rollere odaklanan sergide 31 sanatçının 41 eserinin ziyaretçilerle buluştuğunu sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi
ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi

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Odunpazarı, Eskişehir, Japon, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Odunpazarı Modern Müze son asrın iyi 25 müze binasının arasına girdi - Son Dakika
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