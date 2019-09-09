Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor

5 dakika önce

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıldı.

Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıldı.

Odunpazarı, Japon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu
Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:15:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Modern Müze ziyaretçilerini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]