Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda 15 arsa karşılığı okul yaptırılacak
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Odunpazarı'nda 15 arsa karşılığı okul yaptırılacak

57 dakika önce

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir okul binası ve çevre düzenlemesi işi için 15 arsa karşılığı ihale yapılacak.

Odunpazarı'nda 15 arsa karşılığı okul yaptırılacak, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir okul binası ve çevre düzenlemesi işi için 15 arsa karşılığı ihale yapılacak.

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, aralarında toplu konut alanlarının da bulunduğu Odunpazarı, Çifteler, Tepebaşı ilçelerindeki toplam rayiç değeri 8,8 milyon lira olarak belirlenen 15 arsa karşılığında Odunpazarı'nda bir okul binası ve çevre düzenlemesi yapımı için ihale düzenlenecek.

Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 5 Kasım saat 11.00'de Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde toplanacak komisyon tarafından pazarlık usulüyle yapılacak.

Taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8 milyon 818 bin 640,92 lira üzerine artırım yapılarak teklifler alınacak. İhale sonucu oluşan bedel ile 8,6 milyon lira inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedelin Hazineye nakden ve peşin ödenmesini takiben sözleşme düzenlenecek.

Geçici teminat bedeli 1 milyon 322 bin 797 lira olarak belirlenen ihalenin doküman bedeli de 500 lira olarak tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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