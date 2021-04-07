Odunpazarı'nda 2020 Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Nikâh Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler ateşi ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek salona alındı.

Meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 5'i oy birliği ile 1 gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Görüşülen gündem maddelerinden ön plana çıkan; Odunpazarı Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu oldu.

Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili düşüncelerini ifade eden meclis üyelerine teşekkür ederek, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan tüm personeli 2020'de gösterdikleri çaba için tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi'nde her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Kurt, "2020 yılında Odunpazarı Belediyesi olarak, başarılı bir hizmet dönemi geçirdik. Bu başarımızın kanıtı bütçemizde 40 milyon TL fazla vermesidir. Pandeminin arkasına saklanmadan, sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. 2020 yılında Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Başkan Kurt, gelir ve giderlerini en iyi yöneten belediye olduğunu ifade ederek, Sayıştay'ın çalışmalarında görülebileceğini söyledi.

Meclis toplantısının 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesi yapılan konuşmaların ardından oylandı. Odunpazarı Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 3 Mayıs Pazartesi günü saat 17:30'da Odunpazarı Belediyesi Nikâh Salonu'nda yapılmasına karar verildi.