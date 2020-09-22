Odunpazarı'nda 'Arabasız Gün Programı' - Son Dakika

Odunpazarı'nda 'Arabasız Gün Programı'

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün Programı' düzenledi.

Odunpazarı'nda 'Arabasız Gün Programı', System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün Programı' düzenledi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek 16-22 Eylül tarihleri arası Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. Odunpazarı Belediyesi de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek için Arabasız Gün Programı düzenledi. Yürüyüş ve bisiklete binme etkinliğinin yapıldığı Arabasız Gün Programı'na, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin buluşma noktası Odunpazarı Belediyesi önü oldu. Arabasız Gün Programının açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Avrupa'da uygulanması gereken bir etkinliği başlattıklarını söyledi.

"Umarım bu bir işaret olur"

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Eskişehir'de bisikleti teşvik etmek için böyle bir program düzenlediklerini belirten Başkan Kurt, "Zaman zaman Odunpazarı Kent Konseyimizin bisiklet çalışma gurubuyla ve bisiklet dernekleri ile yaptığımız görüşmelerde ilçemizde bisiklet yollarının eksikliği vurgulanıyor. Herkesin, halkımızın işe bisikletle gelip gitmesini öneriyor, ama bir türlü uygulamaya geçemiyoruz. Bunun için alt yapının hazırlanması lazım. Yollarımızın, imarımızın ona göre düzenlenmesi lazım. Umarım bu bir işaret olur ve insanlarımız bisiklete binerek rahatlıkla kent merkezinde dolaşabilir. Bu başlangıç olsun; Eskişehir ve Türkiye'ye de örnek olsun istiyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kurt programa bisikleti ile katıldı

Etkinliğe bisikleti ile katılan Başkan Kurt, açılış konuşmasının ardından Arabasız Gün Programının startını verdi. Başkan Kurt ve diğer katılımcılar, ana hizmet binasının bulunduğu Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak'tan başlayıp Çaldıran Ovası Sokak, Babür Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden tekrar Odunpazarı Belediyesi önüne geldi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda 'Arabasız Gün Programı' - Son Dakika

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