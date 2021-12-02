Üye Girişi
Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı - Son Dakika

Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı

02.12.2021 08:30
Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 21'inci Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikâh Salonu'nda gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Nikâh Salonu girişine, farkındalık yaratmak için pankart ve posterler koyuldu. Meclis toplantısında, meclis üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yakalarına "Farkındalıkları Kucaklayalım" yazılı çıkartmaları taktı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konu ile ilgili olarak Başkan Kurt yaptığı konuşmada, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiğini vurgulayarak,toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplum olmanın gereği olduğunun altını çizdi.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün her ay engelli dernekleri ile bir araya gelerek, engellilerin yaşadığı problemleri ortadan kaldırmak için beraber projeler oluşturduklarını ifade eden Başkan Kurt, dünya üzerinde bütün engellerin kalkmasını diledi.

Meclis toplantısında Odunpazarı Belediyesi'nin 17 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 06 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılmasına karar verildi.

Dünya Engelliler Günü, Odunpazarı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı 08:23 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz 08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Son Dakika Haberleri
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
07:54 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
07:52 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık Perşembe altın fiyatları
07:42 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:30 Yasmin Erbil'in fotoğrafı beğeni topladı! Anne ve babasından yorum gecikmedi
07:28 İstifayı işaret eden olay! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermiş
07:20 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 gün önce değişim için sinyal vermişti
07:19 Cenk Tosun siftah için kötü gün seçti! Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'a fark attı
Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında! Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!         
08:26
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk tepkiler Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk tepkiler         
08:17
MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:01
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 08:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement