Odunpazarı'nda Aralık ayı Meclis Toplantıları başladı - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Nikâh Salonu girişine, farkındalık yaratmak için pankart ve posterler koyuldu. Meclis toplantısında, meclis üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yakalarına "Farkındalıkları Kucaklayalım" yazılı çıkartmaları taktı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konu ile ilgili olarak Başkan Kurt yaptığı konuşmada, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiğini vurgulayarak,toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplum olmanın gereği olduğunun altını çizdi.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün her ay engelli dernekleri ile bir araya gelerek, engellilerin yaşadığı problemleri ortadan kaldırmak için beraber projeler oluşturduklarını ifade eden Başkan Kurt, dünya üzerinde bütün engellerin kalkmasını diledi.

Meclis toplantısında Odunpazarı Belediyesi'nin 17 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 06 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de yapılmasına karar verildi.