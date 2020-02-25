Odunpazarı'nda aşçılık atölyesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda aşçılık atölyesi devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı'nda aşçılık atölyesi devam ediyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtığı Aşçılık Atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı'nda aşçılık atölyesi devam ediyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtığı Aşçılık Atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.


Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde Eğitmen Şef Mutlu Güngör tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılanlar; mutfak terimleri, profesyonel malzemelerin kullanımı, pişirme yöntemleri, doğrama teknikleri gibi temel bilgileri öğreniyor. Atölye çalışmalarına katılan 20 katılımcı; yöresel yemeklerden ana yemeklere, tatlılardan kebaplara kadar pek çok özel tarifi uygulamalı olarak yapıyor. 20 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek atölye çalışmaları, Çarşamba günleri 09.00 ile 12.00 saatleri arası yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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