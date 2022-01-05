Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı

05.01.2022 12:34

Odunpazarı Belediyesi tarafından atık pillerin toplanarak çevreye zararlarının azaltılması, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için başlatılan ve artık geleneksel hale gelen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nda kazananlar belli oldu.

Odunpazarı Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa olarak düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması'na 60 okul katıldı. Atık Pil Toplama Yarışması'nda Gündüz Alp Ortaokulu-İlkokulu, Meserret İnel İlkokulu, 24 Kasım İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Adalet İlkokulu, Aziz Bolel İlkokulu ve Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu dereceye giren okullar oldu.

1267 KG ATIK PİL TOPLANDI

Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okulları ziyaret eden Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okullara ödüllerini verdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selam ve teşekkürlerini ileten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okullara yarışmaya katıldıkları için teşekkür belgesi takdim etti. Odunpazarı Belediyesi, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında Odunpazarı Bölgesi'nde faaliyet gösteren toplam 60 okuldan 1.267 kilogram atık pil topladı. Toplanan bu atık piller, geri kazanımı veya bertarafı için lisanslı tesise gönderildi.

Kaynak: Bültenler
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SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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