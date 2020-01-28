Odunpazarı'nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti - Son Dakika

Odunpazarı'nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftadaki konuğu Vahap Avşar oldu.

Odunpazarı'nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftadaki konuğu Vahap Avşar oldu.


Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sanatçı buluşmalarının bu haftaki konuğu, eserleri New York, Amsterdam, Toronto ve Paris gibi şehirlerde sergilenen Vahap Avşar oldu. Sanatçı Cam Sanatları Merkezinde 24-25-26 Ocak'ta birbirinden güzel cam eserler üretti. Kaligrafik öğelerin, kavramsal içerikli bir sanat yapıtında alabileceği konumsal-estetik değerleri irdelediği, portre kavramına, çağdaş medya kuramları açısından yaklaştığı çalışmalarıyla genç kuşak sanatçıları arasında yer alan Vahap Avşar, bu açıdan özellikle Türk toplumu ve Türkiye üzerinden yaptığı 'derin' okumalarla gündeme taşıdığı pek çok konu ve 'kült' yapıtıyla yıllardır beğeniyle izleniyor ve tanınıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, New York, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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