Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan okullarda verdiği eğitimlere devam ediyor.

Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan okullarda verdiği eğitimlere devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi, bölgesinde bulunan okullarda öğrencilere ve velilerine sıfır atık eğitimleri veriyor. Çizgi filmler ve sunumlar kullanılarak yapılan eğitimlerde öğrencilere çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna dair bilgiler verildi. Çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından veriliyor. Odunpazarı Belediyesi 2019 yılında yaklaşık 3 bin öğrenciye sıfır atık konulu eğitimler verdi. Son olarak Şeker İlkokulu, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulu ve Osmangazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlere, 250 öğrenci katıldı. Çizgi film ve sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, çevre sorunlarından çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna kadar pek çok konu anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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