Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda çocuk tiyatro günleri

Odunpazarı'nda çocuk tiyatro günleri

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Çocuk Tiyatro Grupları, yıl sonu gösterisi düzenledi.

Odunpazarı'nda çocuk tiyatro günleri, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Çocuk Tiyatro Grupları, yıl sonu gösterisi düzenledi. Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Halk Merkezleri Çocuk Tiyatro Grupları Yıl Sonu Gösterisini çok sayıda vatandaş izledi.

Emek, Hüsamettin Cindoruk, Karapınar, Gökmeydan, Büyükdere, Selami Vardar ve Orhan Oğuz Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Gruplarının yer aldığı yıl sonu gösterisinde, 8 farklı oyun oynandı. Tiyatro şenliğine dönen yıl sonu gösterisinde, Emek Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Bilinmeyen Dünya' adlı tiyatro oyununu sahnelerken, Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Dünyada Oldukça' adlı tiyatro oyununu oynadı. gün boyu süren gösterilerde Karapınar Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Bir Deniz Masalı', Selami Vardar Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Dünden Bugüne', Orhan Oğuz Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Barış Gezegeni', Büyükdere Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Nasreddin Hoca' ve 'Hayvan Dostları', Gökmeydan Halk Merkezi Çocuk Tiyatro Grubu 'Ayşegül Ormanda' ile 'Kırmızı Başlıklı Kız' ve 'Orman' adlı çocuk oyunlarını sahneledi.

Çocuk Tiyatro Grupları oynadıkları oyunlarda büyük bir başarı sergilerken, minik oyuncular değme tiyatro oyuncularına adeta taş çıkarttı. Çocukların oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:40 Kaynak: İHA
Hüsamettin Cindoruk, Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
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