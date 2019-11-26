Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
Son Dakika Yaşam Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi - Son Dakika

Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile eğitim atölyeleri düzenledi.

Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile eğitim atölyeleri düzenledi.


Her çocuğun eğitim alması gerektiğini savunan Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, çocukların ara tatilde zamanını verimli geçirmesi için TEGV ile birlikte eğitim atölyesi düzenledi. Aydın Arat Parkı içerisinde bulunan TEGV binasında gerçekleştirilen eğitim atölyesine; Gökmeydan Halk Merkezi, Emek Halk Merkezi, Büyükdere Halk Merkezi, Selami Vardar Halk Merkezi, Vadişehir Halk Merkezi, Kırmızıtoprak Halk Merkezi, Ihlamurkent Halk Merkezi, Aydın Arat Halk Merkezi, Orhangazi Halk Merkezi ve Karapınar Halk Merkezi'nden gelen yaklaşık 300 çocuğa el işi, robotik kodlama ve hijyen eğitimi verildi.


Çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederken, yetkililer de Odunpazarı Belediyesi ile TEGV arasındaki bu işbirliğinin sömestr ve nisan ayındaki ara tatilde de devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Aydın, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]