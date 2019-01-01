Odunpazarı'nda Çocuklar Baleyle Büyüyor
28 dakika önce
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale atölyesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale atölyesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bale atölyesinde, dersler hem sahneye hem de eğitime yönelik sürüyor. Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, Odunpazarı Belediyesi Bale Atölyesi'nde 50 çocuğun bale eğitimi aldığını kaydetti. Eğitimlerde balerinleri point özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek. Eğitmenler, Odunpazarı Belediyesi'nin bale eğitimini geliştirerek devam ettirdiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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