Odunpazarı'nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması - Son Dakika

Odunpazarı'nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Kaşifleri Topluluğu Ayı Ekibi ve Down Sendromlu Çocuklar Derneği işbirliğinde, belediyenin Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Odunpazarı'nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Kaşifleri Topluluğu Ayı Ekibi ve Down Sendromlu Çocuklar Derneği işbirliğinde, belediyenin Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde down sendromlu çocuklar ve aileleri için yılbaşı kutlaması düzenlendi.


Çok sayıda down sendromlu çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve aileleri, kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Dans edip oyunlar oynayan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Etkinlik öncesinde Anadolu Kaşifleri Topluluğu Ayı Ekibi, çocuklar için çeşitli hediyeler hazırladı. Çam kozalaklarından çocuklara yılbaşı hediyeleri yapan ekip üyeleri, down sendromuna dikkat çekebilmek için de çeşitli görseller hazırladı.


Kendileri için hazırlanmış hediyeleri çok beğenen çocuklar ve aileleri, bu anlamlı etkinlik için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katilini yakalarken bıçaklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı
Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:40 Kocaeli adalet komisyon başkanı'nı kandırmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika
20:40 Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
20:40 Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı - Son Dakika
20:38 Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
20:36 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik açıklaması: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'nda down sendromlu çocuklara yılbaşı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]