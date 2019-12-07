Odunpazarı'nda engelli bireylerin tiyatro sevinci

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün sergilediği Komedi Pazarı, Engelliler Haftası nedeni ile engelli bireylerle beraber sahneye çıktı.



Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde sahnelenen Komedi Pazarı; engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak için oyunda engelli bireylere yer verdi. Doğaçlama örneklerle interaktif bir oyun olan Komedi Pazarı "Hayatı paylaşabilmemiz için hiçbir engel yok" mesajını vermek için engellilerle beraber sahneye çıktı. Oyun öncesinde Ceren Seda ve Ulaş Açar sahneye çıkarak dans gösterisi yaptı. İzleyiciden büyük alkış olan dans gösterisinin ardından Komedi Pazarı sahnelenmeye başladı. Moderatörlüğünü Alican Tüysüz'ün üstlendiği, oyun içerisinde seyircilerinde sahnede kendine yer bulabildiği Komedi Pazarı'nda bu kez sahneyi tiyatro oyuncuları ile GÖRSEM'den Faik Tokmak paylaştı.



Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü oyuncularından Büşra Aslan, Beste Ersoy, Ceren Tüysüz, Ezgi Alpak, Hüseyin Demir, İpek Uzkalan, İbrahim Göksel Kart, Melike Sever, Olcay Çelik ve Serhat Demirtaş'ın rol aldığı Komedi Pazarı, izleyiciden tam not aldı. - ESKİŞEHİR