Odunpazarı'nda esnaf ve tur şirketleri buluşacak

10 Temmuz saat 19.30'da Alaaddin Park Kafede yapılacak olan toplantının katılımcıları arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Jolly Tur, Doğa Tur, Fun Travel, Kontak Tur, 222 Tur, Özgürcegez, Ufuk Nez Tur bulunuyor.

Esnaf ve tur şirketlerinin bir araya geleceği toplantı hakkında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Bölgesinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Odunpazarı esnafı ile bölgele turist getiren tur şirketlerini buluşturmak ve tur şirketleri ile esnaflar arasında ortak bir anlayış oluşturmak üzere bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Kurt, "Odunpazarı esnafının tur şirketleri tarafından düzenlenen programlara dahil olması, gerekli bağlantıları kurması, ilgili prosedürler hakkında bilgi sahibi olması ve önerilerini tur şirketleri ile paylaşması Odunpazarı'nın geleceği açısından önem taşımaktadır. Tüm Odunpazarı esnafımızı toplantımıza bekliyoruz" dedi.