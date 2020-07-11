Odunpazarı'nda esnafı umutlandıran gelişme - Son Dakika

Odunpazarı'nda esnafı umutlandıran gelişme

Eskişehir'in en önemli kültürel miraslarını içerisinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesinde, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile başlayan normalleşme dönemi sonrasında hafta sonunda turist sayısındaki artış esnafı umutlandırdı.

Eskişehir'in en önemli kültürel miraslarını içerisinde barındıran tarihi Odunpazarı bölgesinde, Korona virüs (Covid-19) sebebi ile başlayan normalleşme dönemi sonrasında hafta sonunda turist sayısındaki artış esnafı umutlandırdı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları tarihi bölgedeki esnafı da olumsuz etkilemişti. Ardından yaşama normalleşme sürecinin başlamasına rağmen haftalardır sessizliğini sürdürmeye devam eden bölge bu hafta esnafı umutlandırdı. Geçişen haftalara oranla turist sayısında artık gözlendi. Turist sayısının çok az olduğunu belirten esnaf, her hafta sayının artmasını beklediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Odunpazarı, Eskişehir, turist, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Odunpazarı'nda esnafı umutlandıran gelişme - Son Dakika
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19:43
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