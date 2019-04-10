Odunpazarı'nda Galerilerin Açılış-kapanış Saatleri Değişti
31 dakika önce
Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerilerin yaz dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti.
Odunpazarı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:35 Kaynak: İHA
bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi
'ne ait galerilerin yaz dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti." Eskişehir
'in en çok turist
alan bölgelerinin başında gelen Odunpazarı Belediyesi'ne ait Osman Yaşar
Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu
Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Atatürk
ile Bir Gün Galerisi ve Lületaşı Galerisi'nin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, açılış ve kapanış saatlerinin yaz dönemi boyunca hafta içi 10: 00-18: 00 hafta sonu da 09: 00-18: 00 olarak değiştirildiği belirtildi. Yetkililer ayrıca pazartesi günleri galerilerin kapalı olduğunu ifade ederken diğer günlerde ise galerilerin öğle molası saatinde de açık olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı
Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş