Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Galerilerin Açılış-kapanış Saatleri Değişti

Odunpazarı'nda Galerilerin Açılış-kapanış Saatleri Değişti

31 dakika önce

Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerilerin yaz dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti.

Odunpazarı'nda Galerilerin Açılış-kapanış Saatleri Değişti, System.String[]
Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerilerin yaz dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti."

Eskişehir'in en çok turist alan bölgelerinin başında gelen Odunpazarı Belediyesi'ne ait Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi ve Lületaşı Galerisi'nin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, açılış ve kapanış saatlerinin yaz dönemi boyunca hafta içi 10: 00-18: 00 hafta sonu da 09: 00-18: 00 olarak değiştirildiği belirtildi. Yetkililer ayrıca pazartesi günleri galerilerin kapalı olduğunu ifade ederken diğer günlerde ise galerilerin öğle molası saatinde de açık olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:35 Kaynak: İHA
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