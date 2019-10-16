Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda galerilerin açılış saatleri değişti
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Odunpazarı'nda galerilerin açılış saatleri değişti

1 saat önce

Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerilerin kış dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti.

Odunpazarı'nda galerilerin açılış saatleri değişti, System.String[]

Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait galerilerin kış dönemi kapsamında açılış ve kapanış saatleri değişti.


Eskişehir'in en çok turist alan bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi'ne ait "Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi", "Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi", "Ahşap Eserler Galerisi", "Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi" ve "Lületaşı Galerisi" açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.


Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, açılış ve kapanış saatlerinin kış dönemi boyunca hafta içi 10: 00 - 17: 00 hafta sonu 09: 00 - 17: 00 olarak değiştirildiği belirtildi. Yetkililer ayrıca Pazartesi günleri galerilerin kapalı olduğunu ifade ederken diğer günlerde ise galerilerin öğle molası saatinde de açık olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Tayfun Talipoğlu, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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